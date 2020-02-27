Париж, , 23:56 — REGNUM Серьёзное увеличение числа заболевших коронавирусом подтверждено во Франции. О 20 новых заразившихся сообщил 27 февраля министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире телеканала BFM.

Всего на 19:00 (21:00 мск) в стране зарегистрировано 38 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Из них 12 заболевших связаны с двумя инфицированными из департамента Уаза, у которых коронавирус был выявлен 26 февраля.

Таким образом, за сутки количество заболевших во Франции возросло более, чем в два раза. До сегодняшнего дня количество заражённых коронавирусом в стране составляло 18 человек. Веран отметил, что в настоящее время проводится ряд эпидемиологических расследований, которые могут повлиять на статистику заражений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о втором погибшем от заболевания, вызванного коронавирусом во Франции.

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