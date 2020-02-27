Москва, , 23:29 — REGNUM Сотрудники ГИБДД в 2019 году выписали штрафов за нарушения правил дорожного движения на 106,5 млрд рублей, что на 8,5% превысило прошлогодний показатель. Об этом сообщили 27 февраля в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, всего за год было вынесено более 142 млн постановлений о назначении административных штрафов за нарушения ПДД, что на 11% больше, чем годом ранее.

При этом из общей суммы назначенных штрафов нарушителями было оплачено порядка 68 млрд рублей, что на 7% превысило показатель предыдущего года.

Количество выявленных нарушителей в 2019 году, согласно данным ГИБДД, увеличилось на 13%, и составило 117,2 млн.

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