Ижевск, , 23:21 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров вручил медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне удмуртским ветеранам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства. Всего в ходе торжественной церемонии медали были вручены пятерым ветеранам.

Пресс-служба полпредства президента в ПФО

Михаил Касаткин — воевал на 3-м Белорусском фронте, прошёл от Москвы до Кёнигсберга, закончил войну в Чехословакии; Алексей Рылов — в составе 53-й гвардейской Краснознаменной дивизии участвовал в освобождении городов Псков и Остров; Надежда Светлакова — вела охрану моста через Днепр в Киеве в составе 82-го зенитно-артиллерийского батальона ПВО; Владимир Сочнев — участник боев на 2-м Белорусском фронте под командованием маршала Рокоссовского, на Дальнем Востоке — под командованием маршала Мерецкого, а также русско-японской войны; Иван Татаркин — участник боев на Дальневосточном фронте с Японией, в составе 531-го истребительного авиационного полка направлен в Северную Корею.

Отмечается, что всем ветеранам больше 90 лет, но каждый, выходя за наградой, демонстрировал воинскую выправку.

«Мы гордимся вами, мы берем с вас пример. Ваша жизнь, ваша память о прошлом — это документальное свидетельство о событиях Великой Отечественной войны, тот стержень, на котором растет патриотизм следующих за вами поколений», — сказал Комаров.

Пресс-служба полпредства президента в ПФО

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с жительницей блокадного Ленинграда Маргаритой Никулиной, женщине также была вручена юбилейная медаль.

Всего в Удмуртии проживают 14 044 ветерана, в числе которых участники и инвалиды войны, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы участников войны. Помимо федеральных выплат удмуртские труженики тыла получат по 2 тыс. рублей, участники и инвалиды войны — по 4 тыс. рублей.