Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Актёр Стивен Сигал был оштрафован на 300 тыс. долларов властями США за отказ предоставить данные о доходах за рекламу криптовалюты. Информация об этом 27 февраля размещена на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По данным комиссии, Сигал получил доход $250 тыс. наличными, а также криптовалюту от Bitcoiin2Gen на сумму, равноценную $750 тыс. Актёр рекламировал инвестиции в криптовалюту на своих страницах в социальных сетях и был представлен как «посол Bitcoiin2Gen» компанией в пресс-релизе.

Комиссия поясняет, что продажу криптовалюты следует приравнивать к продаже ценных бумаг. Соответственно, любой, кто занимается рекламой таких вложений, обязан публиковать данные о полученных компенсациях.

Сигал согласился выплатить $157 тыс. в качестве компенсации за незаконно полученную прибыль ещё столько же в виде штрафных санкций. Также актёр взял на себя обязательство в течение трех лет не заниматься рекламой ценных бумаг и криптовалют.

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