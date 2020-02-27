Чернигов, Украина, , 22:58 — REGNUM Памятник Владимиру Ленину, демонтированный в Черниговской области, был продан с аукциона за $15,2 тыс. на Украине. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба администрации города Сновск.

Памятник, демонтированный в 2016 году в городе Сновске, находился на балансе Сновского городского совета. Он был продан со второй попытки на аукционе через систему публичных закупок Prozorro.

Сделка состоялась 26 февраля. Полученные от продажи памятника денежные средства администрация города планирует потратить на городское благоустройство. Среди жителей города будут проводиться общественные обсуждения.

В частности, было выдвинуто предложение благоустроить территорию возле городского дома культуры, где раньше стоял памятник. Горожане поддержали идею об установке на этом месте фонтана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось признать бюст советского военачальника маршала Георгия Жукова, установленный в Харькове, памятником.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев отказался от памятника Жукову в Харькове