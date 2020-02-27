Дюссельдорф, Германия, , 22:26 — REGNUM Число заражённых вирусом COVID-19 в Германии достигло 44, сообщает 27 февраля минздрав земли Северный Рейн — Вестфалия.

В этом регионе сегодня, 27 февраля, уханьский коронавирус был диагностирован ещё у 14 человек. В целом в регионе 20 человек инфицированы COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии за сутки 26 февраля вирус COVID-19 был выявлен у десяти человек. Общее число излечившихся от COVID-19 в этой стране составляет 15 человек.

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