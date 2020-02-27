Вена, , 22:13 — REGNUM До пяти человек возросло число пациентов, у которых был диагностирован коронавирус COVID-2019. Об этом 27 февраля сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на Объединение городских больниц Вены.

В Вене коронавирус был выявлен у супругов, недавно вместе с детьми прибывших из отпуска, который они провели в итальянской области Ломбардия. Дети супругов находятся на карантине под наблюдением врачей.

Всего в Австрии выявлено пять человек с коронавирусом, трое из них находятся в больнице Вены, ещё двое — в Тироле. Все пятеро заболевших прибыли накануне из Италии.

Медики рекомендовали гражданам в Австрии не ходить к врачам с симптомами, характерными для коронавируса, а уведомить об этом врачей по телефону. Такая мера, по мнению минздрава страны, позволит не допустить распространения инфекции среди медицинского персонала.

Минобороны Австрии привело в повышенную боевую готовность силы радиационной, химической и биологической защиты, военной полиции и медицинских служб, на случай, если понадобится помощь для противодействия распространению коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти итальянской туристки в Австрии, предположительно, от заболевания, вызванного новым типом коронавируса. Точная причина смерти устанавливается.

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