Милан, Италия, , 22:07 — REGNUM Хорист миланского театра Ла Скала заявил, что излечился от коронавируса, передаёт Sky в четверг, 27 февраля.

Недомогание он почувствовал 12 февраля. Позднее тесты подтвердили наличие коронавируса. Власти предупредили администрацию Ла Скала о необходимости принятия соответствующих карантинных мер.

Хорист рассказал, что сейчас его самочувствие в норме, а симптомы болезни практически отсутствуют.

По данным властей на 18:00 местного времени четверга, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.