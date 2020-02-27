Милан, Италия, , 21:51 — REGNUM Жителей нескольких итальянских городков, изолированных из-за выявления больных коронавирусом, освободят от уплаты коммунальных услуг — за электричество, воду и газ, сообщил в четверг, 27 февраля, министр экономического развития Стефано Патуанелли.

Кроме того, предусмотрена финансовая помощь для оформления рассрочки банковских платежей, в том числе кредитов.

В случае необходимости будут утверждены и новые меры, добавил Патуанелли.

По данным властей на 18:00 местного времени четверга, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.