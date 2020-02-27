Мадрид, , 22:03 — REGNUM 21 случай заражения коронавирусом диагностирован в Испании. Об этом 27 февраля сообщает газета El Pais.

Трое новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявлены в автономном сообществе Валенсия. Ещё один заболевший был обнаружен в регионе Кастилия-и-Леон.

До этого в Испании было известно о 17 случаях заражения коронавирусом, из них два человека уже выписаны из больницы с отрицательными результатами анализов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести случаях заражения коронавирусом в Испании. Власти страны рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в те страны, где зафиксирована вспышка инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Шестой случай заражения коронавирусом выявлен в Испании