Москва, , 21:21 — REGNUM Авиакомпания S7 приостанавливает выполнение регулярных рейсов из России в Южную Корею из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила 27 февраля пресс-служба перевозчика.

«По распоряжению министерства транспорта с 1 по 31 марта S7 Airlines вынуждена временно приостановить все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для возвращения путешественников авиакомпанией будут организованы чартерные рейсы. При этом на рейсы в Сеул будут переоформляться только иностранные граждане, на обратные рейсы — только граждане России и стран Евразийского экономического союза.

В аивиакомпании также отметили, что пассажиры могут оформить возврат полной стоимости уже приобретённых билетов или обменять билеты с вылетом из Сеула на рейсы S7 из Токио, Осаки, Бангкока, Пхукета или Камрани, при наличии мест.

Напомним, в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на период с 1 марта по 1 апреля будут запрещены все регулярные авиарейсы из России в Южную Корею за исключением рейсов группы «Аэрофлот».

Накануне генеральный директор S7 Group Антон Еремин назвал данное решение «грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок», указав на то, что авиакомпания S7 в настоящее время обеспечивает 20% пассажиропотока в Южную Корею.

В «Аэрофлоте» комментировать решение оперативного штаба при правительстве отказались.

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