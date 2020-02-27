Москва, , 21:17 — REGNUM Медицинское обеспечение Валдайского района Новгородской области будет передано в ведение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, вопросы передачи обсуждались сегодня, 27 февраля, на специальном совещании в агентстве.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова пояснила, что весь спектр медицинских услуг в Валдайском районе Новгородской области — от комплексных профилактических медицинских осмотров до специализированной, включая высокотехнологичную, медпомощи — переходит в ведение ФМБА России, а именно под управление клинической больницы № 122 в Санкт-Петербурге.

«Таким образом, данная структура переходит из категории, где она находится наряду с региональными учреждениями, в категорию единственных специализированных учреждений здравоохранения, а Агентство становится единственной обслуживающей медицинской организацией на данной территории. Развитие получат все направления медицинских услуг — ортопедия и травматология, неврология и нейрохирургия, вертебрология, неонатология, инфекционные болезни, терапия, педиатрия», — отметила Скворцова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Валдае предполагается создать многопрофильный медицинский центр на 180 коек, в создание которого предполагается инвестировать около 2 млрд рублей. Центр будет создан на базе Валдайской Центральной районной больницы (ЦРБ), которую передают в федеральную собственность. С 2014 года в Валдае уже действует филиал петербургской клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова — как специализированный медицинский центр для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП на федеральной автотрассе «Россия» (М-10, Москва — Санкт-Петербург).

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