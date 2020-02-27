Неаполь, Италия, , 21:01 — REGNUM В 500 школах Неаполя будет проведена санитарная обработка, рассказал журналистам в четверг, 27 февраля, мэр города Луиджи Де Маджистрис.

Случаев коронавируса в Неаполе до сих пор не фиксировалось, однако местные власти решили превентивно закрыть все образовательные учреждения, чтобы постараться «по возможности обеспечить там безопасность».

Предполагается, что школы возобновят работу 2 марта.

По данным властей на 18:00 местного времени четверга, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.