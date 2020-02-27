Кремона, , 20:57 — REGNUM В городской больнице итальянского города Кремона уже не хватает мест для размещения пациентов с подозрением на коронавирус, об этом руководители госпиталя рассказали в четверг, 27 февраля.

Они обратились к властям страны с призывом помочь в решении этой проблемы.

По данным властей на 18:00 местного времени четверга, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.