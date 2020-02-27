Рим, , 20:53 — REGNUM Ещё три человека стали жертвами уханьского коронавируса в Италии, сообщил 27 февраля журналистам глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Трое умерших — жители области Ломбардия: это люди, которым было больше 80 лет. Таким образом, на текущий момент в стране от уханьского коронавируса скончались уже 17 человек.

По словам Боррелли, заболевших насчитывается 650 человек. Число поправившихся также увеличивается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько часов назад Боррелли заявлял о 14 умерших. Он отмечает, что в Ломбардии больше всего инфицированных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии препараты от СПИДа помогли вылечить трёх больных коронавирусом