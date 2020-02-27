Псков, , 20:53 — REGNUM В Псковской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за предпоследнюю неделю февраля снизилась: с 17 по 23 февраля заболели меньше 5 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 35,8%.

Только в областном центре — городе Пскове — эпидпорог пока ещё превышен, но уже только на 5,9%.

В больницы региона с ОРВИ и гриппом за неделю попали 66 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее заболеваемость гриппом и ОРВИ в Пскове росла и в середине февраля превышала эпидпорог почти на 30%. Для профилактики распространения инфекций в городе с 11 февраля был введён «масочный» режим.

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