Палермо, Италия, , 20:52 — REGNUM Губернатор Сицилии Нелло Музумечи в четверг, 27 февраля, обратился к жителям северных регионов Италии с призывом воздержаться от поездок на юг, пока не будет прекращено распространение коронавируса.

Сицилия открыта для всех граждан, но оба случая заболевания коронавирусом на острове касались граждан, приехавших из северных регионов, а потому «было бы лучше» не только проходить все необходимые проверки, но и воздержаться от поездок, отметил он.

По данным властей на 18:00 местного времени четверга, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.