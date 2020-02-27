Нижний Новгород, , 20:37 — REGNUM В Нижегородской области нет ни одного зафиксированного случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявила замглавы минздрава региона Светлана Белозёрова на заседании оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Замминистра подчеркнула, что принимаются все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее по этому поводу высказался губернатор Глеб Никитин, назвав все сообщения о коронавирусе в регионе фэйками и напомнив, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.

В то же время он считает нецелесообразным пренебрегать рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора: необходимо соблюдать правила личной гиены и укреплять иммунитет.

ИА REGNUM напоминает, ранее в нижегородских telegram-каналах и социальных сетях распространилась информация о якобы четырёх подтверждённых случаях заражения в регионе. При этом не указывалась ни больница, куда обратились заболевшие, ни в какое из учреждений их госпитализировали.