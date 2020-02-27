Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс назначил координатора по противодействию распространению коронавируса, вызывающего пневмонию, сообщает 27 февраля пресс-служба Белого дома.

Координатором по борьбе с коронавирусом назначена Дебби Биркс, ранее занимавшаяся вопросами борьбы со СПИДом.

Она будет включена в рабочую группу под руководством министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара. Помощниками Биркс станут члены Совета национальной безопасности США.

Белый дом заявляет, что Биркс ранее зарекомендовала себя как эффективный специалист в области «глобального здравоохранения».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в США выявлено не менее 15 человек, заразившихся коронавирусом, эпицентр которого расположен в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Итальянские исследователи заявили о выделении штамма коронавируса