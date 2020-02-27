Милан, Италия, 27 февраля 2020, 20:22 — REGNUM Исследователи миланского госпиталя Сакко выделили итальянский штамм коронавируса, рассказал журналистам в четверг, 27 февраля, директор Института биомедицинских исследований Массимо Галли.
Выявление штамма должно помочь остановить распространение болезни и найти способ лечения.
По данным властей на 15:00 местного времени четверга, от коронавируса в Италии умерло 14 человек, еще 42 человека выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 528 граждан, 282 случая подтверждены.