Москва, , 19:36 — REGNUM Все рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Alitalia, прибывающие из Италии, начнут обслуживать в одном терминале московского аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщили 27 февраля в пресс-службе воздушной гавани.

«С 1 марта все рейсы итальянского направления на прилёт переводятся в терминал F», — сообщили в «Шереметьево».

При этом, как уточняется, для вылетов в Италию продолжат использоваться те же терминалы аэропорта, что значатся в расписании в настоящее время.

Напомним, МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от посещения Италии в связи со вспышкой коронавируса. После этого Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить продажи путёвок в эту страну.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что реализовать ограничительные меры в авиасообщении с Италией будет сложно, поскольку страна является членом Европейского союза.

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