Ханты-Мансийск, , 19:32 — REGNUM В Югре гражданам, которые имеют право на предоставление бесплатного земельного участка, будут на законных основаниях предоставлять земельные наделы, не обеспеченные объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. Соответствующие поправки в региональное законодательство внесены 27 февраля депутатами думы ХМАО, сообщает информационно-аналитическое управление парламента Югры.

Напомним, однократное безвозмездное предоставление земельных участков положено многодетным семьям, усыновителям, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и другим.

Депутаты принятие решения обосновали тем, что они дают возможность резервировать земельные участки на время возведения объектов инфраструктуры и снизить очерёдность на предоставление участков льготникам для индивидуального жилищного строительства.

Отмечается, что в Югре к 1 января 2020 года приняты на учёт на бесплатные земельные участки для индивидуального жилищного строительства 9 998 человек, из них 7 549 многодетных. Тогда как в 2013—2019 годы предоставлено в собственность 2 632 земельных участка, из них 1 787 многодетным.

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