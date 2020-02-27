Цяньцзянь , , 19:27 — REGNUM Денежные выплаты предложили жителям города Цяньцзянь (провинция Хубэй, Китай) за то, что они пройдут медосмотр, пишет 27 февраля Beijing Evening News.

Эти меры вводятся для выявления нового уханьского коронавируса COVID-19. Они будут действовать до 2 марта 2020 года.

Уточняется, что обратившимся к врачу в Цяньцзяне выплатят по 1 000 юаней (то есть по $143), если у них будет повышенная температура.

Если за медпомощью обратится пациент с подозрением на COVID-19, ему обещают выплатить две тысячи юаней. Если диагноз подтвердится, пациенту выплатят десять тысяч юаней.

Напомним, Цяньцзянь находится в той же провинции, что и город Ухань, из которого начал распространяться COVID-19.