Бейрут, , 19:29 — REGNUM Третий случай заражения коронавирусом диагностирован в Ливане. Об этом 27 февраля сообщил журналистам министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

Глава ведомства уточнил, что инфекция была выявлена у гражданина Ирана, прибывшего в столицу Ливана, город Бейрут. Пациент помещён на карантин в больнице имени Рафика Харири при ливанском госуниверситете. Его состояние оценено врачами как стабильное.

За сутки в госпиталь с симптомами заболевания коронавирусом обратились около 40 человек. Лабораторные исследования не выявили заболевание у обратившихся.

Всего в Ливане на данный момент зафиксировано три случая заболевания коронавирусом. В первых двух случаях инфекция была выявлена у женщин, вернувшихся в Бейрут после паломничества в иранский город Кум, где произошла вспышка коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Иране коронавирусом заразилась вице-президент по делам женщин и семьи.