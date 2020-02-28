Тегеран, , 08:35 — REGNUM 27 февраля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что благодаря проведенным переговорам и выданным разрешениям иранские авиалайнеры в ближайшее время возобновят полеты из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Отвечая на вопрос о внезапной и никем не объявленной остановке иранских рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов и обратно, Мусави отметил, что иранское министерство сделало все возможное, чтобы вернуть иранцев из Эмиратов и возобновить полеты в ближайшее время.

ОАЭ приостановили все полеты над Ираном из-за вспышки коронавируса после того, как Кувейт и Бахрейн сообщили о случаях заболевания коронавирусом людей, возвращающихся из Ирана. Данная ситуация вызвала сильный резонанс в стране, поскольку ОАЭ является ключевым международным транзитным государством для 80 миллионов иранцев.

В последние дни в Иране зарегистрированы десятки случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим некоторые страны, в том числе Турция, Армения, Афганистан и Туркменистан, закрыли свои границы с Ираном и осуществили ряд других мер по недопущению появления этого заболевания на своих территориях.