Подгорица, , 19:05 — REGNUM В большинстве аптек в Черногории в настоящее время нет медицинских масок и наблюдается дефицит дезинфицирующих средств, сообщает агентство MINA.

В компания «Монтефарм» утверждают, что в больницах есть необходимый запас масок, специальных костюмов и средств для дезинфекции, а в аптеки в розничную продажу новые партии масок скоро поступят.

Большинство черногорских больниц заявили, что у них достаточно защитного оборудования и материалов.

Страна готовится к возможному появлению коронавиезруса, однако пока заболевших не выявлено. Люди, приезжающие из потенциально опасных стран находятся под наблюдением врачей.