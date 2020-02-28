Тегеран, , 08:32 — REGNUM За последние 11 месяцев при содействии властей Исламской Республики Иран (ИРИ) в стране посадили около 85 000 деревьев Авиценны на территории площадью 85 гектар на острове Кешм в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 февраля.

Глава лесной, горной и водораздельной организации, расположенной на острове Кеш, Акбар Махмудизаде заявил, что сам проект состоит из трех частей: сбор семян с деревьев Авиценны, посадка их в пластиковые горшки и в конечном итоге посадка молодых деревьев в лесах.

Кроме того, Акбар Махмудизаде отметил, что за последние 14 лет Иран посадил 2,8 миллионов деревьев Авиценны, мангровых лесов в северной части острова, находящегося в Персидском заливе. По его словам, вопрос посадки деревьев в мире является насущной темой, и Иран вносит огромный вклад в этом направлении.