Пекин, , 18:44 — REGNUM Положительный результат на коронавирус показали анализы у 14% пациентов, переболевших этой инфекцией в китайской провинции Гуандун. Об этом 27 февраля сообщает газета ChinaDaily со ссылкой на заместителя главы Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Сун Т. е.

Как пояснил Сун Те, случаи, когда анализы показывали наличие заболевания у вылечившихся пациентов, связаны с их общим состоянием здоровья, а также наличием других заболеваний. Поэтому такие пациенты могли не до конца излечиться от коронавируса.

Власти провинции Гуандун с 19 февраля ввели дополнительные требования, согласно которым все пациенты, выписанные из больниц, находятся под медицинским наблюдением ещё 14 дней. Только после повторной сдачи анализов на коронавирус и отрицательном результате, если в крови будут обнаружены антитела, пациенты считаются полностью излечившимися.

Сун Те отметил, что исследование нового типа коронавируса продолжается во время лечения пациентов, постоянно выпускаются новые рекомендации по его контролю и лечению. Также Сун Те заверил журналистов, что все пациенты будут выписаны полностью здоровыми и врачи смогут защитить население и тех, кто находился в близком контакте с заболевшими.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае надеются взять вспышку коронавируса под контроль уже к концу апреля.

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