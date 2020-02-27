Киев, , 18:27 — REGNUM На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал VESTI со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Украины.

Как отмечается, двое граждан Украины вернулись из Италии, после чего у одного из них выявили заражение.

Собеседник авторов канала отметил, что данная информация уже доведена до узкого круга медиков. В данный момент идёт работа над алгоритмом работы государственных учреждений, а также школ, детских садов и больниц. Отдельный протокол есть и для работы на границе Украины.

Отмечается также, что на данный момент главной проблемой для украинского министерства является малое количество тестов для определения вируса.