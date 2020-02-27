Женева, Швейцария, , 18:27 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции по-прежнему имеет потенциал перерасти в пандемию. Об этом заявил на брифинге 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ готова оказать помощь всем странам для должной подготовки к борьбе с коронавирусом.

Организация уже направила в 57 стран комплекты для проведения анализов и в 85 стран — средства индивидуальной защиты, сообщил Гебрейесус. Кроме этого, ВОЗ подготовила более 80 тысяч медицинских специалистов для возможной работы в других странах, отметил он.

Напомним, ранее глава ВОЗ в ходе брифинга заявил, что организация обеспокоена темпами распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая, отметив, что за два дня количество новых случаев заражения в остальном мире превысило соответствующий показатель в Китае.

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