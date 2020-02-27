Астрахань, , 18:23 — REGNUM В Астрахани заместитель начальника отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по области подозревается в покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, замначальника отдела знал о возбуждённом в отношении его знакомого предпринимателя деле по факту уклонения от уплаты налогов. Полицейский сообщил знакомому заведомо ложные сведения о риске увеличения суммы недоимки и предложил помощь, которую оценил в миллион рублей. Он заявил, что за эту сумму сможет использовать связи, чтобы сумма недоимки не выросла. Однако на самом деле таких возможностей у него не было.

Сотрудника полиции задержали 26 февраля, когда он получал деньги.