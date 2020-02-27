Белгород, , 18:16 — REGNUM Тренировочные учения по недопущению коронавируса прошли 27 февраля в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, информация об этом появилась на странице больницы в соцсети. Медикам рассказали о заболевании и показали защитные костюмы.

Учения прошли в приёмном отделении больницы. Заражённых коронавирусом в Белгородской области нет, однако медработники обязаны знать, какие меры необходимо принимать в целях недопущения заноса инфекционных заболеваний, вызывающих чрезвычайную ситуацию.

https://www.instagram.com/p/B9EBMr7pvZz/

Напомним, 21 февраля в Брянске из-за подозрения на коронавирус отцепили вагон от международного состава. Диагноз не подтвердился. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила оперативность всех брянских служб.

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