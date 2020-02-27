Киев, , 18:18 — REGNUM Помещения для временной изоляции лиц с подозрением на заболевание коронавирусом обустроены компанией «Украинские железные дороги» на пяти вокзалах на Украине. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, на 19 вокзалах в стране организованы медицинские пункты, со всем необходимым оборудованием, в том числе противоэпидемическим, для временной изоляции больных.

На пяти вокзалах оборудованы помещения для временной изоляции больных с подозрением на заболевание коронавирусом, а также с симптомами других респираторных инфекций. Компанией закуплены респираторы, перчатки и смотровые очки для медицинского персонала. Закупаются антисептик, защитные халаты и средства для дезинфекции.

Для работников компании запланировано проведение тренингов для отработки алгоритма действий при обнаружении на вокзалах и в поездах лиц с симптомами заболевания коронавирусом.

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