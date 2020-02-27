Тегеран, , 18:09 — REGNUM Въезд в Иран временно закрыт для граждан Китая, сообщает 27 февраля ISNA.

По словам представителя международного аэропорта Тегерана Али Кашани, запрет распорядилась ввести иранская миграционная полиция.

Эти меры приняты для предотвращения распространения эпидемии вируса COVID-19, который впервые был диагностирован в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени в Иране зафиксировано 245 случаев заражения уханьским коронавирусом, причём 26 человек умерли.

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