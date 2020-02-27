Москва, , 18:05 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации не согласилось с выводами Счетной палаты о том, что в 30% зданий, где оказывается медицинская помощь детям, нет водопровода. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 27 февраля, пресс-служба Министерства здравоохранения.

В министерство пояснили, что Счетная палата при проведении аудита включила весь имущественный комплекс учреждений здравоохранения. А нужно понимать, что на балансе числятся в том числе и склады, гаражи, подстанции, котельные и другие технические здания и помещения, в которых водопровод просто не нужен. Отсюда и такие цифры.

Также в Минздраве пояснили, что амбулаторная помощь оказывается в 20 тысячах зданий, при этом 19,3 тысячи из них оснащены водопроводом. В 17,5 тысячах зданий есть центральное отопление, в 18,7 тыс. — канализация.

Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что реализуемый национальный проект «Здравоохранение» предполагает, в том числе, развитие инфраструктуры медицинских учреждений.