Ульяновск, , 18:00 — REGNUM В Ульяновске в рамках благоустройства и озеленения города будут сноситься аварийные деревья. Помощь в этой работе местным службам окажут лесничие, сообщает городская дума.

На заседании депутатской фракции в парламенте был поднят ряд проблем, которые ставят жителей. Один из них касается санитарной вырубки зелёных насаждений — сноса опасных и аварийных деревьев.

«Сейчас прорабатывается вопрос по усилению центра благоустройства и озеленения специалистами из районов области. Лесничие окажут помощь городу в обрезке и сносе аварийных деревьев», — сообщил вице-спикер городской думы Игорь Крючков.

По данным мэрии, в 2019 году в Ульяновске в рамках муниципальной программы по охране окружающей среды пяти управляющим компаниям предоставлено более 800 тыс. рублей субсидии на озеленение дворовых территорий жилых домов. В результате было высажено 2 414 деревьев и кустарников.