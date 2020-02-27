Москва, , 17:59 — REGNUM Сдать анализ на коронавирусную инфекцию в Москве можно только по направлению лечащего врача. Об этом сообщили 27 февраля в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В случае, если человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию, ему следует срочно обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы», — приводит комментарий ведомства агентство «Москва».

В Роспотребнадзоре уточнили, что поводом для опасений может служить недавнее посещение страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, а также контакты с лицами, прибывшими из этих стран, и возникшие в течение двух недель после этого характерные симптомы простуды.

В таких случаях гражданам рекомендуется незамедлительно вызвать врача на дом или самостоятельно отправиться в поликлинику, сообщив доктору о своей поездке или контактах с людьми, прибывшими из стран, где наблюдаются случаи коронавируса.