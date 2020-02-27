Волгоград, , 17:58 — REGNUM Освобождён от исполнения обязанностей начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк. Генерал-майор внутренней службы переходит на работу в МЧС России.

Временно исполняющим обязанности регионального ведомства назначен заместитель начальника управления полковник внутренней службы Сергей Девяткин. Он служит на руководящих должностях государственной противопожарной службы МЧС России по Волгоградской области с 2010 года, в 2019 году стал заместителем начальника управления по федеральной противопожарной службе.

Олег Гребенюк был назначен на должность начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области 23 октября 2008 года Указом президента РФ, сообщает «Волгоград онлайн».