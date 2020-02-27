Москва, , 18:03 — REGNUM В связи с распространением коронавируса в Европе временно прекратит курсировать поезд между Москвой и Ниццей. Об этом сообщили в Минтрансе России.

С 4 марта до особого распоряжения движение поезда Москва-Ницца-Москва будет прекращено. Такие меры необходимы для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Поезд делает остановки в итальянских городах Верона и Милан, где существует неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Напомним, в Италии зафиксировано уже более 500 случаев заражения коронавирусом, 14 человек погибли.