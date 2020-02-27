Липецк, , 17:54 — REGNUM В Липецкой области в 2019 году снизились показатели смертности от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний и последствий злоупотребления алкоголем. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, итоги деятельности государственной лечебной сети региона подвели на коллегии регионального управления здравоохранения 27 февраля.

Благодаря укреплению материально-технической базы кардиологической службы области и совершенствованию принципов организации медицинского обслуживания сосудистых больных удалось на 8% сократить смертность от болезней системы кровообращения.

В 2019 году медики региона достигли целевых показателей реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в части сокращения смертности от новообразований и их раннего выявления. В регионе создали два центра амбулаторной онкологической помощи, ещё четыре откроют до 2024 года.

Под особым контролем областной власти вопрос сокращения смертности населения от причин, связанных с употреблением алкоголя. По региону этот показатель уменьшился на 13%.

В Липецкой области по итогам 2019 года зафиксирован самый низкий уровень детской смертности в России, а также значительно снизился показатель младенческой смертности — регион также стал одним из лучших в России. За последние три года на 24% сократилось число абортов.

Внедрение бережливых технологий в ряде поликлиник позволило добиться сокращения времени ожидания в очереди у регистратуры в 2,8 раза, пребывания в поликлинике — в 1,8 раза, дозвона в регистратуру — в шесть раз, ожидания пациентом приёма врача — в два раза. Бережливые технологии в 2019 году также начали применяться в пяти областных стационарах. В результате в 2,5 раза сократилось время ожидания врачебного осмотра в приёмном отделении, повысилась эффективность работы операционного блока. В 2020 году бережливое производство начнут использовать все поликлиники и поликлинические отделения региона.

«Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения — приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», — заявил глава региона Игорь Артамонов.