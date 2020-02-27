Москва, , 17:41 — REGNUM Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google. Решение об этом размещено в базе данных ФНС.

В решении сказано, что в отношении налогоплательщика ООО «Гугл» принято решение о приостановке счетов по состоянию на 27 февраля. Счет компании заблокирован в АД КБ «Ситибанк».

Известно, что в отношении ООО «Гугл» открыто два исполнительных производства. Одно на погашение государственной пошлины, присужденной судом, а второе на «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Суммы взысканий по обоим производствам не указывается.

В Google пока никак не прокомментировали эту информацию.