Саратов, , 17:37 — REGNUM Региональное экологическое движение (РЭД) бьёт тревогу: из-за малоснежной зимы катастрофическая прошлогодняя ситуация с наполнением Волги водой имеет все шансы повториться в 2020 году. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель регионального саратовского отделения РЭД Антон Богданов.

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Старая проблема неэффективного управления рекой при помощи ГЭС происходит из года в год. В районе Рыбинска Ярославской области Волга обмеливает настолько, что посередине реки образуются острова, которых прежде не было. На это влияет и череда бесснежных зим.

По заключениям специалистов и независимых экспертов, из-за катастрофически малых запасов снега и неэффективного режима регулирования водосброса, в нынешнем году ожидается наихудший нерест за всю историю наблюдений на Волге. В течение января и февраля 2020 года наблюдается практически полное отсутствие снега и в верхней части Волжского бассейна.

«Из-за малоснежной зимы специалисты РЭД прогнозируют повторение ситуации 2019 года. Мы опасаемся, что для обеспечения промышленных районов верхнего Поволжья Минэнерго вновь придется удерживать уровень воды с помощью плотин выше Жигулевских гор и жертвовать рыбой в низовьях Волги», — считает Богданов.

Российское экологическое движение призывает федеральные министерства, а особенно Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство энергетики Российской Федерации не допустить игнорирование проблем, связанных с нерестом промысловых рыб в акваториях Волги.

«Мы хотим обратить внимание профильных чиновников на тот факт, что государство несёт колоссальные убытки от безответственной позиции должностных лиц. Мы призываем эти ведомства ввести режим жесточайшего контроля над профильными структурами — эксплуатирующими акваторию и близлежащие территории Волги и чётко исполнять федеральное законодательство в сфере сохранения окружающей среды», — отмечает эколог.

Саратовское отделение РЭД в ближайшее время планирует сформировать оперативный штаб для контроля за наполнением Волги.

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Как сообщалось ранее, летом 2019 года из-за деятельности человека погибло 80% промысловых рыб, и в том числе особо ценные её виды. Безвозвратно утрачены природные акватории её нерестилищ. Как результат — утрачена популяция севрюги на 40%, осетра — на 80%, белуги — на 92%. Волжская сельдь исчезла полностью. Причина — исчезновение нерестилищ из-за обмеления Волги весной.

В Астрахани (бассейн этого региона обеспечивает, по словам главы Росрыболовства, треть объема вылова в пресноводных водоемах) ситуация в 2019 году была самой критичной. Очень короткий попуск с малым сбросом воды, фактически, приведёт к катастрофе с нерестом рыб, заявлял ранее заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

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