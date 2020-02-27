Москва, , 17:41 — REGNUM Ключевым аспектом выступления президента России Владимира Путина на коллегии МВД является требование жёстко реагировать на факты нарушения законодательства, произвол и фальсификацию со стороны сотрудников полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил специализирующийся на защите по уголовным делам адвокат Александр Иванов.

«Сотрудники органов внутренних дел призваны защищать права и свободы граждан, что закреплено как в Конституции Российской Федерации, так и в Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», в связи с чем нарушение Закона самими правоохранителями, безусловно, является недопустимым, ведь такие действия не только нарушают права и законные интересы граждан, но и негативно влияют на экономику, социально-политическую стабильность российского общества, способствуют повышению уровня преступности», — сообщил эксперт.

При этом президент РФ особо выделил контроль за деятельностью правоохранительной системы на стадии досудебного производства. По мнению эксперта, подобное связано с тем, что именно на этой стадии осуществляется основной сбор доказательной базы и иные процессуальные действия, в том числе связанные с ограничением свобод граждан. При этом внимание Путина именно к Министерству внутренних дел РФ объясняется рядом резонансных дел, связанных с фальсификацией доказательной базы сотрудниками этого ведомства.

«Однако хотел бы особо отметить, что повышенное внимание за законностью действий подразделений дознания и следствия не должно восприниматься как возможность сразу и бескомпромиссно заявлять о незаконности уголовного дела и фальсификации доказательств. Часто обсуждая то или иное уголовное дело в СМИ некоторые «эксперты», как они себя называют, безапелляционно заявляют о фактах фальсификации, давления, избиения, при этом даже не являясь участниками уголовного судопроизводства и не зная материалов и обстоятельств дела, что, по моему убеждению, не допустимо», — считает адвокат.

При этом наряду с высокими требованиями к сотрудникам МВД Путин заявил и о необходимости государства обеспечить как материально-техническое оснащение правоохранителей при исполнении профессиональных обязанностей, так и социальные гарантии, и достойный уровень жизни. Адвокат убежден, что требование Путина к контролю за миграционной политикой абсолютно обоснованы: с одной стороны, глава государства считает необходимым облегчить процедуру оформления гражданства, с другой — контролировать жестко пресекать попытки нелегальной миграции.

«При обсуждении миграционной политики Президент подчеркнул совершенно верный, по моему мнению, курс соблюдения баланса между возможностью понятного и прозрачного механизма получения гражданства и жесткого реагирования на любые попытки незаконной миграции и иных нарушений миграционного законодательства. К чему приводит нарушение такого баланса, мы прекрасно видим в частности по количеству убийств и террористических актов в тех местах нашей планеты, в том числе в Европе, которые еще несколько десятков лет назад считались самыми безопасными в мире», — сказал Иванов.

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