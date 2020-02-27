Женева, Швейцария, , 17:34 — REGNUM Темпы распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая за два дня превысили соответствующий показатель внутри этой страны. Об этом сообщил на брифинге 27 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, распространение коронавируса за пределами КНР в настоящее время вызывает наибольшую обеспокоенность ВОЗ.

Согласно последним данным организации, в 44 странах помимо Китая зарегистрировано уже 3474 случая заболевания, из которых 54 завершились летальным исходом.