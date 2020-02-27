Рим, , 18:16 — REGNUM Антивирусные препараты, применяемые при лечении СПИДа и лихорадки Эбола помогли медикам вылечить трёх первых больных коронавирусом пациентов в Италии. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей руководства Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Как пояснили учёные, при лечении пациентов с коронавирусом применялась противовирусная терапия, которая используется при других патологиях.

Применялись препараты, которые обычно используют при СПИДе и при лечении лихорадки Эбола. Дополнительно, для восстановления дыхательных функций, были применены аппараты для поддержки вентиляции лёгких.

Препараты были авторизованы Всемирной организацией здравоохранения как экспериментальные лекарства. Насколько они эффективны, станет понятно в ближайшее время. При этом уточняется, что препарат против лихорадки Эбола более сильнодействующий, его применяли при лечении пожилой супружеской пары из Китая.

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