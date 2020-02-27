Ростов-на-Дону, 27 февраля 2020, 17:21 — REGNUM Участок трассы Ростов-на-Дону — Азов (новое направление) предоставят велосипедистам. В течение года движение автотранспорта временно перекроют из-за соревнований по велоспорту, сообщили ИА REGNUM в региональном минтрансе.
«Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге регионального значения Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») — Азов (старое направление)», — уточнили в ведомстве.
Временные ограничения будут введены 11−12, 24−26 апреля, 1−2 и 4 мая, 30−31 июля, 3 августа, а также 11 и 13 сентября.