Белгород, , 17:24 — REGNUM Штраф за безбилетный проезд повысят в Белгородской области. Нарушители вместо 100 рублей будут платить тысячу. Изменения в региональный закон приняли 27 февраля на заседании Белгородской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам вице-губернатора, начальника регионального департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева, представлявшего документ, на территории Белгородской агломерации будет запущена служба контролёров.

«До сих пор у нас оплата проезда осуществляется при выходе из транспортного средства. Это прямо противоречит законодательству: получается, что человек едет без билета. Если заходит контролёр — показываешь талон, если оплата банковской картой — у контролёра есть специальный терминал, к которому прикладывается карта, и где видно, когда была совершена последняя транзакция. Чтобы модель работала, необходимо увеличить сумму штрафа за безбилетный проезд со 100 до тысячи рублей», — пояснил Евгений Глаголев.

С 1 марта в Белгороде и пригородах оплата проезда будет осуществляться только через переднюю дверь и при входе. С октября 2020 года власти можно будет оплачивать поездки через все двери, но также при входе.

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