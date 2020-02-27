Белгород, 27 февраля 2020, 17:24 — REGNUM Штраф за безбилетный проезд повысят в Белгородской области. Нарушители вместо 100 рублей будут платить тысячу. Изменения в региональный закон приняли 27 февраля на заседании Белгородской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам вице-губернатора, начальника регионального департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева, представлявшего документ, на территории Белгородской агломерации будет запущена служба контролёров.
С 1 марта в Белгороде и пригородах оплата проезда будет осуществляться только через переднюю дверь и при входе. С октября 2020 года власти можно будет оплачивать поездки через все двери, но также при входе.
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