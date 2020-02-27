Краснодар, , 17:19 — REGNUM 70 человек находятся под наблюдением врачей из-за опасности коронавируса в Краснодарском крае. Как подчеркнули в региональном министерстве здравоохранения, по данным на 27 февраля, а территории Краснодарского края заболевших коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

«В связи с угрозой коронавируса в Краснодарском крае предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. Работа координируется Роспотребнадзором и Минздравом региона. Сформированы контрольные списки лиц из так называемых групп риска, которые посещали Китай или контактировали с гражданами этой страны. Это также иностранные граждане, имеющие вид на жительство в России, учащиеся, работающие по найму», — приводят слова руководителя специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушиновой «Кубанские новости».

Издание уточнило, что в регионе специалисты ведут непрерывное наблюдение за состоянием порядка 70 человек. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что на 27 февраля госпитализированных в регионе нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Воронеже была экстренно госпитализирована с подозрением на коронавирус девушка, недавно вернувшаяся из Италии, с признаками ОРВИ.