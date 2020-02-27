Новосибирск, , 17:16 — REGNUM В Новосибирске вынесен обвинительный приговор 43-летнему Сергею К. за убийство собаки, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

Он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершённое с применением садистских методов».Установлено, что мужчина сначала ударил собаку по кличке Шанти неустановленным предметом, а затем задушил животное. Суд приговорил его к 3 годам 15 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что собака по кличке Шанти жила в приюте, но потом была передана Сергею К. Позже тело животного с многочисленными ранениями было обнаружено в лифте одного из домов Кировского района Новосибирска. Гибель животного вызвала общественный резонанс.