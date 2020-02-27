Москва, , 17:15 — REGNUM На сегодняшний день противоправный контент, распространяемый в интернете, можно разделить на две категории, одна из которых до сих пор законодательно не урегулирована. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 февраля рассказал член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения АЮР Александр Журавлёв, комментируя итоги её очередного заседания.

«На сегодняшний день противоправный контент можно разделить на две части. Первая — это вопросы, которые уже урегулированы законодательством (например, блокировка контента, связанного с экстремизмом). Вторая — это новый вид контента в интернете, так называемые фейк-ньюс и иные виды контента. Эта категория законодательно не урегулирована. С подобным контентом надо бороться, но делать это можно по-разному. Первый вариант — это саморегулировать его, отдать платформам, социальным сетям и иным интернет-ресурсам право на то, чтобы написать собственные правила и в соответствии с этими правилами действовать и при необходимости предупреждать пользователей и осуществлять блокировки. И второй вариант — внести изменения в 149 федеральный закон о блокировках и отдать полномочия Роскомнадзору», — рассказал Журавлёв.

В ходе дискуссии участники заседания, по словам Журавлёва, пришли к выводу, что первый вариант более приемлемый, чтобы рынок регулировал себя сам, без вмешательства государства. А государство вмешивалось бы лишь тогда, когда пользователь и площадка не могут разрешить какие-то разногласия. В такой ситуации, как подчеркнул Журавлёв, должен вмешиваться Роскомнадзор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в МГЮА имени О. Е. Кутафина состоялось заседание Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения АЮР.

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